Оренбуржец пострадал при пожаре в квартире

Оренбург, 12 ноября. Пожар произошел сегодня в квартире жилого дома в Оренбурге, пострадал мужчина.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС, возгорание зафиксировано в воскресенье, 12 ноября, около 12:34 часов дня на Ноябрьской улице. По предварительным данным известно, что возгорание произошло в квартире жилого дома. Сотрудники пожарно-спасательной службы в составе восьми человек незамедлительно прибыли на место происшествия и ликвидировал пожар в кратчайшее время. Ведомство отметило, что при пожаре пострадал мужчина.

Напомним, пожар произошел в квартире многоэтажного дома в Орске, спасатели эвакуировали из горящего здания двух человек.