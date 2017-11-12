Молодой автомобилист насмерть сбил жителя Орска

Орск, 12 ноября. Молодой человек, переходивший дорогу в зоне видимости пешеходного перехода, попал под колеса автомобиля в Орске.

Дорожно-транспортное происшествие случилось напротив дома №76, расположенного на проспекте Ленина. Автомобиль, за рулем которого находился 22-летний местный житель, двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Чернышева в сторону улицы Красной. В этот момент в неустановленном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода переходил проезжую часть молодой человек. Автомобилист допустил наезд на пешехода, сообщает региональная пресс-служба МВД.

Молодой человек получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку, выясняют обстоятельства и причины смертельного ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.