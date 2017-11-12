Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Филиппинские полицейские разогнали водометами протестующих против визита Трампа
Происшествия
Молодой автомобилист насмерть сбил жителя Орска
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Молодой автомобилист насмерть сбил жителя Орска

    13:53  12 Ноября 2017
    111

    Молодой автомобилист насмерть сбил жителя Орска

    Орск, 12 ноября. Молодой человек, переходивший дорогу в зоне видимости пешеходного перехода, попал под колеса автомобиля в Орске.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось напротив дома №76, расположенного на проспекте Ленина. Автомобиль, за рулем которого находился 22-летний местный житель, двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Чернышева в сторону улицы Красной. В этот момент в неустановленном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода переходил проезжую часть молодой человек. Автомобилист допустил наезд на пешехода, сообщает региональная пресс-служба МВД.

    Молодой человек получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку, выясняют обстоятельства и причины смертельного ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #авария #пешеход #орск #оренбургскаяобласть #оренбуржье
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков: Заявление Путина и Трампа по Сирии не нуждается в комментариях

        Песков: Заявление Путина и Трампа по Сирии не нуждается в комментариях

        13:38   12 Ноября 2017
        589
        Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе

        Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе

        11:53   12 Ноября 2017
        593
        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        10:41   12 Ноября 2017
        3884
        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        8:04   12 Ноября 2017
        1403