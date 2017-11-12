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Аферист похитил с карты оренбургской пенсионерки более 100 тысяч рублей
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    Аферист похитил с карты оренбургской пенсионерки более 100 тысяч рублей

    12:08  12 Ноября 2017
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    Аферист похитил с карты оренбургской пенсионерки более 100 тысяч рублей

    Оренбург, 12 ноября. Мошенники украли у пожилой женщины с банковской карты больше 100 тысяч рублей в Оренбургской области.

    Как сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области, мошенники воспользовались финансовой безграмотностью 68-летней жительницы Гайского городского округа и перевели с ее банковской карты около 115 тысяч рублей.

    Сотрудники охраны правопорядка установили, что неизвестный мужчина позвонил пожилой женщине по поводу объявления в Интернете о продаже дачного участка. Он якобы хотел сделать предоплату и попросил пенсионерку пройти к банкомату и произвести некоторые действия с ее картой, с которой позже пропали 115 тысяч рублей. В настоящий момент по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, следствие продолжает проверку.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #оренбург
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