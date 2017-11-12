Проспект Коростелевых в Оренбурге затопило из-за прорыва трубы

Оренбург, 12 ноября. Аварийные службы продолжают ликвидировать последствия прорыва трубы в Оренбурге: проезжую часть по проспекту Братьев Коростелевых затопило, около 100 домов остались без воды.

Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на очевидцев, авария произошла в ночь с субботы на воскресенье 12 ноября на сетях водопровода в районе дома №68, расположенного по проспекту Братьев Коростелевых. Видео прорыва горожане выложили в социальные сети. На кадрах видно, как вода хлынула на проезжую часть через трещины в асфальте.

В настоящее время сотрудники компании «Росводоканал Оренбург» ликвидируют повреждение, из-за аварии около 100 жилых домов районе Соболевой горы остались без холодного водоснабжения. Для горожан организован подвоз воды у домов № 68/1 и №74 по проспекту Братьев Коростелевых.