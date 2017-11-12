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Происшествия
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Происшествия
Проспект Коростелевых в Оренбурге затопило из-за прорыва трубы
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    Проспект Коростелевых в Оренбурге затопило из-за прорыва трубы

    10:45  12 Ноября 2017
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    Проспект Коростелевых в Оренбурге затопило из-за прорыва трубы

    Оренбург, 12 ноября. Аварийные службы продолжают ликвидировать последствия прорыва трубы в Оренбурге: проезжую часть по проспекту Братьев Коростелевых затопило, около 100 домов остались без воды.

    Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на очевидцев, авария произошла в ночь с субботы на воскресенье 12 ноября на сетях водопровода в районе дома №68, расположенного по проспекту Братьев Коростелевых. Видео прорыва горожане выложили в социальные сети. На кадрах видно, как вода хлынула на проезжую часть через трещины в асфальте.

    В настоящее время сотрудники компании «Росводоканал Оренбург» ликвидируют повреждение, из-за аварии около 100 жилых домов районе Соболевой горы остались без холодного водоснабжения. Для горожан организован подвоз воды у домов № 68/1 и №74 по проспекту Братьев Коростелевых.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #авария #оренбург
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