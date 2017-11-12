Пожарные эвакуировали людей из горящего дома в Орске

Оренбург, 12 ноября. Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в Орске, спасатели эвакуировали из горящего здания двух человек.

По информации местных СМИ со ссылкой на представителей в ГУ МЧС по Оренбургской области, возгорание было зафиксировано в ночь с пятницы на субботу 11 ноября в квартире в пятиэтажном доме. Установлено, что пожар случился на кухне, после чего пламя распространилось по всей квартире. Пожарно-спасательный отряд незамедлительно прибыл на место ЧП после получения сообщения о пожаре и ликвидировал возгорание в течение получаса.

Спасатели эвакуировали из горящей квартиры 36-летнего мужчину и 47-летнюю женщину. Остальные жители дома самостоятельно выбрались на улицу. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия. Известно, что жертв нет.