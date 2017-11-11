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Тройное ДТП в Оренбурге: иномарка влетела в грузовик от удара отечественного авто
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    Тройное ДТП в Оренбурге: иномарка влетела в грузовик от удара отечественного авто

    16:52  11 Ноября 2017
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    Тройное ДТП в Оренбурге: иномарка влетела в грузовик от удара отечественного авто

    Оренбург, 11 ноября. Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием грузового транспорта и двух легковушек произошло в Оренбурге.

    По сообщениям местных СМИ со ссылкой на очевидцев, автомобильная авария произошла в субботу, 11 ноября, около полудня на Пролетарской улице. Легковой автомобиль отечественной марки ВАЗ врезался в иномарку Kia Venga, которую от удара отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с ГАЗ.

    Транспортные средства получили механические повреждения. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия, после чего будет вынесено процессуальное решение. Известно, что в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал..

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #оренбург
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