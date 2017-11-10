Убивший жену оренбуржец отправится на 11 лет в колонию особого режима

Оренбург, 10 ноября. Суд Оренбурга вынес приговор мужчине, который убил свою жену и причинил легкий вред здоровью малолетнему ребенку. Суд назначил наказание в виде 11 лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Мужчина жил с женщиной в незарегистрированном браке, у них двое детей. Когда произошло убийство, один их ребенок находился у родственников. Женщина и мужчина злоупотребляли спиртными напитками. В тот злополучный день, когда они пили, у пары возник конфликт. Они начали выяснять отношения, и ребенок, испугавшись, начал плакать, это разлило отца, и он его избил. После чего мальчик лег спать. Спустя время сожители вновь поругались, и мужчина взял в руки нож и нанес матери своих детей множественные удары. Женщина от полученных ранений скончалась. Тело убитой мужчина спрятал в подпол дома, сообщает пресс-служба Центрального районного суда Оренбурга.

Сестра осужденного пришла домой к брату через несколько дней. Она, увидев ребенка, вызвала скорую помощь. Медики диагностировали у ребенка: сотрясение головного мозга, ушиб левой почки, а также на теле ребенка были гематомы и ссадины.

Сотрудники скорой сообщили о данном инциденте правоохранительным органам. Сотрудники полиции обнаружили тело убитой женщины.