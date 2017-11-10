Оренбургского подростка оштрафовали за размещение свастики в соцсети

Оренбург, 10 ноября. Подростка оштрафовали на 2 тыс. рублей за то, что несовершеннолетний неоднократно размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» изображения с фашистской символикой и лидером нацистов Адольфом Гитлером. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Оренбурга.

Прокуратура Оренбурга по результатам мониторинга сети Интернет возбудила административное дело в отношении 17-летнего подростка, ему было предъявлено обвинение по статье «пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

Как стало известно, доступ к фотоальбому был свободен, и предполагает публичное демонстрирование данной информации. Отметим, что постановление в законную силу не вступило.