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Оренбургского подростка оштрафовали за размещение свастики в соцсети
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    Оренбургского подростка оштрафовали за размещение свастики в соцсети

    15:16  10 Ноября 2017
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    Оренбургского подростка оштрафовали за размещение свастики в соцсети

    Оренбург, 10 ноября. Подростка оштрафовали на 2 тыс. рублей за то, что несовершеннолетний неоднократно размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» изображения с фашистской символикой и лидером нацистов Адольфом Гитлером. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Оренбурга.

    Прокуратура Оренбурга по результатам мониторинга сети Интернет возбудила административное дело в отношении 17-летнего подростка, ему было предъявлено обвинение по статье «пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

    Как стало известно, доступ к фотоальбому был свободен, и предполагает публичное демонстрирование данной информации. Отметим, что постановление в законную силу не вступило.

    Автор: Дарья Смолина
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    #социальные сети #оренбург #прокуратура
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