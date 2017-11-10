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Несколько семей остались без жилья из-за пожара в общежитии в Оренбуржье
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    Несколько семей остались без жилья из-за пожара в общежитии в Оренбуржье

    10:41  10 Ноября 2017
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    Несколько семей остались без жилья из-за пожара в общежитии в Оренбуржье

    Оренбург, 10 ноября. Сообщение о возгорании жилого дома в поселке Переволоцкий Оренбургской области поступило сотрудникам МЧС в ночь на 10 ноября. Сообщается, что 11 семей из-за пожара остались без жилья.

    На место происшествия направили 22 единицы техники. С огнем боролись 57 человек, в том числе 36 сотрудников МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области.

    Полностью ликвидировать пожар удалось спустя почти семь часов. Как сообщает «RIA56.ru», пострадавших нет, люди самостоятельно смогли выбраться из квартир, однако тех, кто из-за огня не смог покинуть здание, пожарные эвакуировали через окна.

    Отмечается, что многоквартирный жилой дом полностью выгорел на площади 450 квадратных метров. Семьи, которые остались без жилья, разместили в  помещении детской спортивной школы и гостинице. Стало известно, что без жилья остались 19 взрослых и один ребенок. По состоянию на 07.00 10 ноября семь человек остались в школе, остальные перебрались к родственникам.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #оренбургская область
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