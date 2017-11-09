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Россия
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Оренбургские врачи прооперировали почку еще не родившемуся ребенку
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    Оренбургские врачи прооперировали почку еще не родившемуся ребенку

    22:34  9 Ноября 2017
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    Оренбургские врачи прооперировали почку еще не родившемуся ребенку

    Оренбург, 9 ноября. В перинатальном центре Оренбурга врачи провели операцию на почку еще не родившемуся ребенку. Такого рода операции позволяют сохранить жизнь и здоровье малышам.

    Внутриутробная операция на почку, которая была проведена ребенку до его рождения, — третья. Первый ребенок, которому была проведена такая операция, родился здоровым, его анализы показывают, что почка нормально функционирует.

    Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Оренбургской области, за время работы — с октября прошлого года — врачи оренбургского областного перинатального центра провели девять внутриутробных операций. Кроме этого были выполнены внутриутробные переливания совместимой донорской крови при резус-конфликтной беременности. В результате переливания крови женщины сохранили плод, и их дети родились здоровыми.

    Автор: Дарья Смолина
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    #оренбург #перинатальный центр #оренбургская область
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