Автобусы большой вместимости появятся вместо маршруток в Оренбурге

Оренбург, 9 ноября. Вместительные автобусы появятся на дорогах Оренбурга, они заменят маршрутки.

Власти Оренбурга планируют внести изменения в маршруты №14, №28, №54, №55, №57 и №103. Как сообщают местные СМИ, администрация города обещает, что количество машин сокращать не будет, также не будет изменений ни в расписании, ни в интервалах движения. Изменения коснутся лишь качества, а именно появятся автобусы, вместимость которых не менее 70 человек.

По словам начальника управления пассажирского транспорта администрации Оренбурга Дмитрия Анисимова, изменения позволят снять напряженность в часы пик. Жители города жалуются, что полностью загруженные маршрутки проезжают мимо и не останавливаются на остановках.