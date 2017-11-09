Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Депутат Рады обвинил Польшу в желании разделить Украину
Общество
Автобусы большой вместимости появятся вместо маршруток в Оренбурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Автобусы большой вместимости появятся вместо маршруток в Оренбурге

    21:09  9 Ноября 2017
    176

    Автобусы большой вместимости появятся вместо маршруток в Оренбурге

    Оренбург, 9 ноября. Вместительные автобусы появятся на дорогах Оренбурга, они заменят маршрутки.

    Власти Оренбурга планируют внести изменения в маршруты №14, №28, №54, №55, №57 и №103. Как сообщают местные СМИ, администрация города обещает, что количество машин сокращать не будет, также не будет изменений ни в расписании, ни в интервалах движения. Изменения коснутся лишь качества, а именно появятся автобусы, вместимость которых не менее 70 человек.

    По словам начальника управления пассажирского транспорта администрации Оренбурга Дмитрия Анисимова, изменения позволят снять напряженность в часы пик. Жители города жалуются, что полностью загруженные маршрутки проезжают мимо и не останавливаются на остановках.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #оренбург #транспорт
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        20:31   9 Ноября 2017
        483
        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        18:00   9 Ноября 2017
        8663
        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        17:19   9 Ноября 2017
        2275
        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        16:08   9 Ноября 2017
        5711