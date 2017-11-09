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Пропавшую из оренбургской больницы девочку нашли в междугороднем автобусе
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    Пропавшую из оренбургской больницы девочку нашли в междугороднем автобусе

    11:16  9 Ноября 2017
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    Пропавшую из оренбургской больницы девочку нашли в междугороднем автобусе

    Оренбург, 9 ноября. 11-летнюю школьницу, накануне сбежавшую из одной из оренбургских больниц, сняли с автобуса на территории Гайского городского округа.

    О пропаже девочки в четверг в правоохранительные органы сообщил персонал медучреждения. После опросов сотрудников больницы и просмотра записей камер видеонаблюдения полицейские обнаружили ребенка в автобусе, ехавшем из Оренбурга в поселок Энергетик, сообщает RIA56.

    Сейчас, по данным МВД РФ, девочка находится в отделении полиции, ее жизнь и здоровье вне опасности. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #больница #ребенок #побег
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