Пропавшую из оренбургской больницы девочку нашли в междугороднем автобусе

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Оренбург, 9 ноября. 11-летнюю школьницу, накануне сбежавшую из одной из оренбургских больниц, сняли с автобуса на территории Гайского городского округа.

О пропаже девочки в четверг в правоохранительные органы сообщил персонал медучреждения. После опросов сотрудников больницы и просмотра записей камер видеонаблюдения полицейские обнаружили ребенка в автобусе, ехавшем из Оренбурга в поселок Энергетик, сообщает RIA56.

Сейчас, по данным МВД РФ, девочка находится в отделении полиции, ее жизнь и здоровье вне опасности. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.