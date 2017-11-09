Подросток получил ожоги при розжиге печи в бане в Оренбургской области

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Оренбург, 9 ноября. Подросток получил ожоги при розжиге печи в бане бензином в Сакмарском районе Оренбургской области.

Как сообщает пресс-службу УМВД России по Оренбургской области, 16-летний школьник получил термические ожоги левой руки, ноги, поясничной и ягодичной области. Он был доставлен в медицинское учреждение Оренбурга.

На данный момент сотрудники полиции Сакмарского района проводят проверку по факту получения ожогов подростком. Предстоит установить все обстоятельства случившегося и принять процессуальное решение.

Напомним, что школьник подозревается в убийстве жителя Оренбургской области. По версии следствия, подросток, который находился в состоянии алкогольного опьянения, избил различными бытовыми предметами мужчину. Пострадавший скончался до приезда сотрудников скорой помощи.