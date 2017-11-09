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Подросток получил ожоги при розжиге печи в бане в Оренбургской области
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    Подросток получил ожоги при розжиге печи в бане в Оренбургской области

    10:36  9 Ноября 2017
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    Подросток получил ожоги при розжиге печи в бане в Оренбургской области

    Оренбург, 9 ноября. Подросток получил ожоги при розжиге печи в бане бензином в Сакмарском районе Оренбургской области.

    Как сообщает пресс-службу УМВД России по Оренбургской области, 16-летний школьник получил термические ожоги левой руки, ноги, поясничной и ягодичной области. Он был доставлен в медицинское учреждение Оренбурга.

    На данный момент сотрудники полиции Сакмарского района проводят проверку по факту получения ожогов подростком. Предстоит установить все обстоятельства случившегося и принять процессуальное решение.

    Напомним, что школьник подозревается в убийстве жителя Оренбургской области. По версии следствия, подросток, который находился в состоянии алкогольного опьянения, избил различными бытовыми предметами мужчину. Пострадавший скончался до приезда сотрудников скорой помощи.

    Автор: Дарья Смолина
    #школьник #ожоги #оренбургская область
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