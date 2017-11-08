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Политика
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Налетчикам на оренбургский банк грозит до 10 лет лишения свободы
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    Налетчикам на оренбургский банк грозит до 10 лет лишения свободы

    17:15  8 Ноября 2017
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    Налетчикам на оренбургский банк грозит до 10 лет лишения свободы

    Оренбург, 8 ноября. Банда грабителей из Оренбурга ответит перед судом за разбойное нападение на офис коммерческого банка.

    Как сообщает «RIA56.ru», уголовное дело в отношении трех оренбуржцев, ограбивших офис банка, расположенного на проспекте Дзержинского, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Инцидент произошел 31 августа 2017 года. Трое мужчин ворвались в отделения банка, распылили слезоточивый газ в лицо охраннику, после чего ударили мужчину по голове, но ему удалось нажать на кнопку экстренного вызова. Грабители скрылись на автомобиле марки Datsun.

    Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемых: двух подельников сняли с поезда в Пензе, третьего задержали в Оренбурге. Если суд признает мужчин виновными, то им грозит до 10 лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
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