Пьяный школьник до смерти забил мужчину в Оренбургской области

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Оренбург, 8 ноября. Школьник подозревается в убийстве жителя Оренбургской области, следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Оренбургской области, жители села Богородское в Шарлыкском районе обнаружили тело 41-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Сотрудники охраны правопорядка задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве местного жителя.

По версии следствия, мальчик, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил мужчину различными бытовыми предметами в ночь на 6 ноября. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящий момент подросток задержан, следствие продолжает разбираться в обстоятельствах происшествия.