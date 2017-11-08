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Происшествия
Пьяный школьник до смерти забил мужчину в Оренбургской области
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    Пьяный школьник до смерти забил мужчину в Оренбургской области

    13:21  8 Ноября 2017  /обновлено: 13:21  08 Ноября 2017
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    Пьяный школьник до смерти забил мужчину в Оренбургской области

    Оренбург, 8 ноября. Школьник подозревается в убийстве жителя Оренбургской области, следователи возбудили уголовное дело.

    Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Оренбургской области, жители села Богородское в Шарлыкском районе обнаружили тело 41-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Сотрудники охраны правопорядка задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве местного жителя.

    По версии следствия, мальчик, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил мужчину различными бытовыми предметами в ночь на 6 ноября. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящий момент подросток задержан, следствие продолжает разбираться в обстоятельствах происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
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