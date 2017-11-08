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Мужчина зарезал старшего брата во время пьяного конфликта в Оренбургской области
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    Мужчина зарезал старшего брата во время пьяного конфликта в Оренбургской области

    12:30  8 Ноября 2017  /обновлено: 12:31  08 Ноября 2017
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    Мужчина зарезал старшего брата во время пьяного конфликта в Оренбургской области

    Оренбург, 8 ноября. Уголовное дело составлено в отношении мужчины, зарезавшего старшего брата во время пьяного конфликта в Оренбургской области.

    Как сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области, два брата, проживающие в Бугуруслане, распивали спиртные напитки, между ними разгорелся конфликт. В один момент 47-летний мужчина схватил нож и ударил старшего брата в грудь. От полученных травм 55-летний мужчина скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

    Соседи вызвали сотрудников полиции, мать братьев рассказала, что у них нет постоянного места работы, и мужчины часто устраивают пьяные разборки.

    В настоящий момент возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого мужчины по факту убийства. Следователи продолжают проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
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