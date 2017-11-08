Мужчина зарезал старшего брата во время пьяного конфликта в Оренбургской области

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Оренбург, 8 ноября. Уголовное дело составлено в отношении мужчины, зарезавшего старшего брата во время пьяного конфликта в Оренбургской области.

Как сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области, два брата, проживающие в Бугуруслане, распивали спиртные напитки, между ними разгорелся конфликт. В один момент 47-летний мужчина схватил нож и ударил старшего брата в грудь. От полученных травм 55-летний мужчина скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

Соседи вызвали сотрудников полиции, мать братьев рассказала, что у них нет постоянного места работы, и мужчины часто устраивают пьяные разборки.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого мужчины по факту убийства. Следователи продолжают проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.