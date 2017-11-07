Шестилетняя девочка пострадала в ДТП на подъезде к Оренбургу

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Оренбург, 7 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и отечественного авто произошла накануне на подъезде к Оренбургу.

Как сообщает пресс-служба МВД области, автомобильная авария произошла на трассе «Подъезд к Оренбургу от автодороги М-5 Урал», 69-летний водитель «Оки» не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем марки Chevrolet Niva.

Шестилетняя девочка, которая находилась в отечественной малолитражке, получила травмы, сотрудники скорой помощи доставили ребенка в медицинское учреждение, где медики диагностировали закрытый перелом большой берцовой кости. После проведения сотрудниками охраны правопорядка проверки будет вынесено процессуальное решение.