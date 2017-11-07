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Россия
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Общество
Движение транспорта ограничат по центральным улицам в Оренбурге
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    Движение транспорта ограничат по центральным улицам в Оренбурге

    11:09  7 Ноября 2017
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    Движение транспорта ограничат по центральным улицам в Оренбурге

    Оренбург, 7 ноября. Центральную часть города Оренбурга перекроют в связи с прохождением праздничной колонны.

    По информации «Ria56.ru» со ссылкой на администрацию города, ограничение движения транспортных средств на центральных улицах города связано с проведением демонстрации, посвященной 100-летию Октябрьской революции. Сегодня, 7 ноября, движение буде ограничено в период с 16.30 до 17.00 часов вечера на дорогах  по маршруту: улица Советская – улица Михаила Фадеева, улица Советская – улица Володарского, улица Советская – улица Краснознаменная, улица Советская – улица Кирова, улица Советская – улица Пушкинская, улица Советская – улица Правды, улица Советская – улица Максима Горького до набережной реки Урал.

    Автор: Ксения Пудовкина
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