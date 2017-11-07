Движение транспорта ограничат по центральным улицам в Оренбурге

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Оренбург, 7 ноября. Центральную часть города Оренбурга перекроют в связи с прохождением праздничной колонны.

По информации «Ria56.ru» со ссылкой на администрацию города, ограничение движения транспортных средств на центральных улицах города связано с проведением демонстрации, посвященной 100-летию Октябрьской революции. Сегодня, 7 ноября, движение буде ограничено в период с 16.30 до 17.00 часов вечера на дорогах по маршруту: улица Советская – улица Михаила Фадеева, улица Советская – улица Володарского, улица Советская – улица Краснознаменная, улица Советская – улица Кирова, улица Советская – улица Пушкинская, улица Советская – улица Правды, улица Советская – улица Максима Горького до набережной реки Урал.