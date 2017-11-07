Синоптики обещают усиление ветра в Оренбургской области

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Оренбург, 7 ноября. Неустойчивая погода сохранится в Оренбургской области, на смену туманам придут осадки и сильный ветер.

По информации метеорологов, завтра, 8 ноября, сильные туманы сменятся небольшими осадками в виде дождя в отдельных районах региона и усиленным ветром, порывы которого будут достигать от шести до одиннадцати метров в секунду. Ветер синоптики обещают северо-западный. Столбик термометра не опустится ниже плюс трех градусов.

Как отмечают синоптики в Приволжском УГМС, в ночное время суток в Оренбургской области сохранятся минусовые температуры, в некоторых районах региона ожидается гололед.