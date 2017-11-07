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Происшествия
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Общество
Синоптики обещают усиление ветра в Оренбургской области
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    Синоптики обещают усиление ветра в Оренбургской области

    9:42  7 Ноября 2017
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    Синоптики обещают усиление ветра в Оренбургской области

    Оренбург, 7 ноября. Неустойчивая погода сохранится в Оренбургской области, на смену туманам придут осадки и сильный ветер.

    По информации метеорологов, завтра, 8 ноября, сильные туманы сменятся небольшими осадками в виде дождя в отдельных районах региона и усиленным ветром, порывы которого будут достигать от шести до одиннадцати метров в секунду. Ветер синоптики обещают северо-западный. Столбик термометра не опустится ниже плюс трех градусов.

    Как отмечают синоптики  в Приволжском УГМС, в ночное время суток в Оренбургской области сохранятся минусовые температуры, в некоторых районах региона ожидается гололед.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
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