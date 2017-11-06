Два жителя Оренбурга похитили автомобиль под видом аренды в такси

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Оренбург, 6 ноября. Мошенники — два жителя Оренбурга — похитили у мужчины автомобиль под видом аренды в такси.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области, 30-летний житель Оренбурга обратился в полицию и сообщил, что у него похитили автомобиль. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина разместил на своей странице в сети Интернет информацию о том, что он сдает в аренду свой автомобиль Daewoo Nexia. К мужчине обратились два неизвестных, которые хотели арендовать его машину для работы в службе такси. Затем мужчины похитили иномарку.

Полицейскими было установлено, что неизвестными являются 19-летний и 24-летний жители Оренбурга. Молодые люди сознались в совершенном преступлении и сообщили, что автомобиль они продали за 30 тыс. рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье мошенничество, максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы сроком до пяти лет.