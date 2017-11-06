Оренбургский автостопщик добрался до Таиланда

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Оренбург, 6 ноября. Житель Оренбурга, который решил добраться до Индии через Китай и страны Океании, находится в Таиланде. Молодой человек отправился путешествовать автостопом.

Он начал свое путешествие 1 июля этого года, за это время он уже успел посетить несколько городов России: Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Красноярск, Хабаровск и другие. На данный момент он работает в Таиланде, чтобы заработать деньги на поездку в Индонезию. За это время молодой человек успел подучить английский, однако, как признается путешественник, он может изъясняться, но в разговорах больше молчит. Об этом сообщает «Orenday.ru».

Отмечается, что молодому человеку приходиться где-то работать, просить денег, питаться тем, что дали и спать под открытым небом. 26-летний молодой человек планирует добраться до Индии, после чего он вернется на самолете домой.