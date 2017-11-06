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Неизвестные исписали ругательствами здание администрации в Оренбуржье
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    Неизвестные исписали ругательствами здание администрации в Оренбуржье

    16:16  6 Ноября 2017
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    Неизвестные исписали ругательствами здание администрации в Оренбуржье

    Оренбург, 6 ноября. Неизвестные исписали ругательствами здание администрации в Орске Оренбургской области.

    Неизвестные написали на здании администрации «воры, лжецы, хватит уродовать город». Написав на здании администрации, неизвестные скрылись. Как сообщает «Orsk.ru», ссылаясь на слова очевидцев, надпись появилась в прошедшие выходные.

    Стало известно, что злоумышленников задержать по горячим следам не удалось, полиция разыскивает подозреваемых. Отмечается, что фасад здания закрасили коммунальные службы розовым цветом.

    Напомним, что в Псковской области неизвестные устроили погром в детском парке: были вырваны урны из земли, повалена садовая скульптура. Сообщается, что инцидент произошел в ночь с 4 на 5 ноября.

    Автор: Дарья Смолина
    #орск #оренбургская область
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