Неизвестные исписали ругательствами здание администрации в Оренбуржье

В Избранное

Оренбург, 6 ноября. Неизвестные исписали ругательствами здание администрации в Орске Оренбургской области.

Неизвестные написали на здании администрации «воры, лжецы, хватит уродовать город». Написав на здании администрации, неизвестные скрылись. Как сообщает «Orsk.ru», ссылаясь на слова очевидцев, надпись появилась в прошедшие выходные.

Стало известно, что злоумышленников задержать по горячим следам не удалось, полиция разыскивает подозреваемых. Отмечается, что фасад здания закрасили коммунальные службы розовым цветом.

Напомним, что в Псковской области неизвестные устроили погром в детском парке: были вырваны урны из земли, повалена садовая скульптура. Сообщается, что инцидент произошел в ночь с 4 на 5 ноября.