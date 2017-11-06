Баста представит оренбуржцам новый альбом

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Оренбург, 6 ноября. Хип-хоп исполнитель Баста выступит с концертом в Оренбурге, где представит свой новый альбом.

Концерт известного хип-хоп исполнителя состоится на сцене СКК «Оренбуржье» сегодня, 6 ноября. Баста представит пятый студийный сольный альбом «Баста 5». Его альбом состоит из двух частей, здесь представлены его популярные композиции: «Выпускной», «Голос» совместно с Полиной Гагариной и другие.

«Хочется записывать музыку бесконечно и участвовать в этом соревновании дальше. Мне страшно подумать, что я не буду жить этой жизнью. Что меня лишат этого праздника. Что буду писать песни и складывать в стол», — цитирует «RIA56.ru» Басту.

Отметим, что концерт Басты в Оренбурге переносился несколько раз: сперва с апреля на октябрь, а затем уже на 6 ноября.