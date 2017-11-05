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Мороз ожидается в Оренбурге
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    Мороз ожидается в Оренбурге

    23:02  5 Ноября 2017
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    Мороз ожидается в Оренбурге

    Оренбург, 5 ноября. На следующей неделе в Оренбурге ожидается похолодание, будет морозно.

    Как сообщает оренбургский гидрометцентр, осадки на этой неделе маловероятны. В первой половине недели днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +4. Однако уже с пятницы ожидается похолодание, столбик термометра опустится до -4. На восточной части Оренбургской области и в Бузулуке температура будет выше нуля, а после захода солнца ожидается мороз и температура от -5 до -6.

    Кроме этого стоит отметить, что ГУ МЧС России по Оренбургской области со ссылкой на оренбургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что туман видимостью 500 м и менее ожидается на территории Оренбургской области ночью и в первой половине дня 6 ноября.

    Автор: Дарья Смолина
    #погода #оренбург #оренбургская область
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