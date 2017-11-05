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Оренбург, 5 ноября. Пожарные больше часа тушили здание в Оренбурге. Сообщение о возгорании поступило в областное управление МЧС поздно вечером 4 ноября.

Как стало известно, горело нежилое здание, расположенное на улице Школьная в поселке Самородово. Для ликвидации последствий пожара задействовали 14 человек, из них — 12 от МЧС. Также было использовано пять единиц техники.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Оренбургской области, площадь пожара составила 30 кв. метров. На данный момент устанавливается причина возгорания.

Напомним, что десятилетний мальчик погиб при пожаре. Пожар произошел в частном доме в Оренбургской области. Отмечается, что его бабушка была доставлена в больницу с ожогами второй и третьей степени тяжести.