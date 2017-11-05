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Жительница Оренбургской области отдала мошенникам более 45 тыс. рублей
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    Жительница Оренбургской области отдала мошенникам более 45 тыс. рублей

    16:14  5 Ноября 2017
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    Жительница Оренбургской области отдала мошенникам чуть более 45 тыс. рублей

    Оренбург, 5 ноября. Жительница Бугуруслана Оренбургской области отдала мошенникам чуть более 45 тыс. рублей.

    Как сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области, женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что купила в интернет-магазине капли для похудения, после чего ей позвонили неизвестные и сообщили о том, что ей положена компенсация за бракованный товар, который она купила. Денежная компенсация составляла 111 тыс. рублей. Для получения этих средств, ей необходимо было заплатить страховку в размере 45500 рублей. Женщина перевела деньги, после чего номер телефона мошенников был отключен.

    Следователи возбудили уголовное дело по статье мошенничество. Сотрудники полиции призывают граждан не поддаваться на уловки мошенников и быть бдительными.

    Автор: Дарья Смолина
    #мошенничество #оренбург #оренбургская область
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