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Губернатор Оренбургской области посетил школу в новом жилом микрорайоне
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    Губернатор Оренбургской области посетил школу в новом жилом микрорайоне

    12:16  5 Ноября 2017
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    Губернатор Оренбургской области посетил школу в новом жилом микрорайне

    Оренбург, 5 ноября. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и губернатор Оренбургской области Юрий Берг посетили школу, строительство которой заканчивается в новом жилом районе Оренбурга.

    На данный момент готовность школы составляет 95%. В здании устанавливают оборудование и отладку инженерных систем, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

    Строительство новой школы осуществлялось в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». Основная задача данной программы — перевести все школы на односменное обучение к 2025 году. Как стало известно, новая школа рассчитана на 1135 мест, она откроет свои двери учащимся после зимних каникул, в январе 2018 года.

    Автор: Дарья Смолина
    #школа #оренбургская область
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