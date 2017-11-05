Губернатор Оренбургской области посетил школу в новом жилом микрорайоне

В Избранное

Оренбург, 5 ноября. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и губернатор Оренбургской области Юрий Берг посетили школу, строительство которой заканчивается в новом жилом районе Оренбурга.

На данный момент готовность школы составляет 95%. В здании устанавливают оборудование и отладку инженерных систем, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Строительство новой школы осуществлялось в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». Основная задача данной программы — перевести все школы на односменное обучение к 2025 году. Как стало известно, новая школа рассчитана на 1135 мест, она откроет свои двери учащимся после зимних каникул, в январе 2018 года.