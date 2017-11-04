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Политика
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Происшествия
Женщина погибла в ДТП на трассе Оренбург — Орск
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    Женщина погибла в ДТП на трассе Оренбург — Орск

    16:50  4 Ноября 2017
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    Женщина погибла в ДТП на трассе Оренбург — Орск

    Оренбург, 4 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем на автодороге Оренбург — Орск.

    По сообщению УМВД России по Оренбургской области, автомобильная авария произошла в субботу, 4 ноября, около двух часов дня в районе моста через реку Губерля на 253 км трассы Оренбург — Орск. Отечественный автомобиль марки «Лада Приора», водитель которой по неустановленным пока причинам не справился с управлением, столкнулся с автомобилем «Лада Калина», который двигался во встречном направлении.

    Пассажирка «Лады Приоры» получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась по дороге в больницу в карете скорой помощи. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по факту смертельного ДТП, выясняют обстоятельства и причины аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #оренбург
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