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Оренбург, 4 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем на автодороге Оренбург — Орск.

По сообщению УМВД России по Оренбургской области, автомобильная авария произошла в субботу, 4 ноября, около двух часов дня в районе моста через реку Губерля на 253 км трассы Оренбург — Орск. Отечественный автомобиль марки «Лада Приора», водитель которой по неустановленным пока причинам не справился с управлением, столкнулся с автомобилем «Лада Калина», который двигался во встречном направлении.

Пассажирка «Лады Приоры» получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась по дороге в больницу в карете скорой помощи. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по факту смертельного ДТП, выясняют обстоятельства и причины аварии.