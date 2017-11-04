Годовалый ребенок отравился керосином в Оренбуржье

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Оренбург, 4 ноября. Годовалый ребенок, выпивший керосин, госпитализирован в больницу в Оренбургской области.

По информации местных СМИ со ссылкой на пресс-службу областного УМВД, несчастный случай произошел в пятницу, 3 ноября, в Первомайском районе в Оренбургской области. Годовалый ребенок, оставшийся без присмотра родителей, выпил керосин из бутылки. Сотрудники скорой помощи незамедлительного доставили малыша в медицинское учреждение. Медики сообщают об отравлении.

В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка проверяются все обстоятельства инцидента, информирует пресс-служба областного УМВД.