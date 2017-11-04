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Годовалый ребенок отравился керосином в Оренбуржье
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    Годовалый ребенок отравился керосином в Оренбуржье

    13:07  4 Ноября 2017
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    Годовалый ребенок отравился керосином в Оренбуржье

    Оренбург, 4 ноября. Годовалый ребенок, выпивший керосин, госпитализирован в больницу в Оренбургской области.

    По информации местных СМИ со ссылкой на пресс-службу областного УМВД, несчастный случай произошел в пятницу, 3 ноября, в Первомайском районе в Оренбургской области. Годовалый ребенок, оставшийся без присмотра родителей, выпил керосин из бутылки. Сотрудники скорой помощи незамедлительного доставили малыша в медицинское учреждение. Медики сообщают об отравлении.

    В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка проверяются все обстоятельства инцидента, информирует пресс-служба областного УМВД.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #отравление #оренбург #скорая #керосин
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