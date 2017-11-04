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ВАЗ перевернулся на трассе в Оренбуржье, есть жертвы
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    ВАЗ перевернулся на трассе в Оренбуржье, есть жертвы

    12:10  4 Ноября 2017
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    ВАЗ перевернулся на трассе в Оренбуржье, есть жертвы

    Оренбург, 4 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью в Оренбургской области.

    По информации пресс-службы УМВД региона, автомобильная авария случилась в половине третьего часа ночи в субботу, 4 ноября на выезде из поселка Красноярский в Кваркенском районе. По предварительным данным известно, что отечественный автомобиль ВАЗ, водитель которого по неустановленным пока причинам не справился с управлением, столкнулся с препятствием на дороге, после чего перевернулся.

    Водитель отечественного автомобиля, 37-летний мужчина, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи, его 45-летний пассажир доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

    В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливаю причины и обстоятельства смертельного ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #оренбург
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