ВАЗ перевернулся на трассе в Оренбуржье, есть жертвы

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Оренбург, 4 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью в Оренбургской области.

По информации пресс-службы УМВД региона, автомобильная авария случилась в половине третьего часа ночи в субботу, 4 ноября на выезде из поселка Красноярский в Кваркенском районе. По предварительным данным известно, что отечественный автомобиль ВАЗ, водитель которого по неустановленным пока причинам не справился с управлением, столкнулся с препятствием на дороге, после чего перевернулся.

Водитель отечественного автомобиля, 37-летний мужчина, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи, его 45-летний пассажир доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливаю причины и обстоятельства смертельного ДТП.