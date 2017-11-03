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Молодые оренбуржцы избили и ограбили девушку за отказ познакомиться
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    Молодые оренбуржцы избили и ограбили девушку за отказ познакомиться

    19:32  3 Ноября 2017
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    Молодые оренбуржцы избили и ограбили девушку за отказ познакомиться

    Оренбург, 3 ноября. Молодые оренбуржцы ограбили и избили девушку после отказа на предложение познакомиться.

    По информации местных СМИ, инцидент произошел в среду, 1 октября, возле одного из домов по улице Салмышская, двое молодых людей из Оренбурга напали на девушку после отказа заводить с ними знакомство. Местные жители отобрали у потерпевшей мобильный телефон и жестоко избили девушку.

    Сотрудники охраны правопорядка установили личности злоумышленников после просмотра записей на камере видеонаблюдения. Нападавшие молодые люди, предположительно, находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время возбуждено уголовное дело «Грабеж».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
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