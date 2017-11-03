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Страны Евразии обсудили планы по развитию сотрудничества с Оренбургской областью
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    Страны Евразии обсудили планы по развитию сотрудничества с Оренбургской областью

    16:53  3 Ноября 2017
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    Страны Евразии обсудили планы по развитию сотрудничества с Оренбургской областью

    Оренбург, 3 ноября. Политики и предприниматели стран Европы и Азии обсудили перспективы евразийской интеграции в рамках форума «Оренбуржье — сердце Евразии».

    Представители из регионов России, Казахстана, Белоруссии, Армении в течение двух дней в рамках форума «Оренбуржье — сердце Евразии» обсуждали вопросы, связанные с АПК, транспортом, цифровой экономикой и экологией, сообщает «Ria56.ru».

    Одним из ключевых мероприятий форума стало заключительное заседание «Евразийство - 2017: Экология сознания», в рамках которого губернатор Оренбургской области Юрий Берг подчеркнул готовность сотрудничать в экономике и социально-гуманитарном направлении. Он отметил, что примером соседских отношений является проект по сохранению экосистемы реки Урал, реализуемый с Западно-Казахстанской областью. Также Берг акцентировал внимание на развитие сотрудничества в аграрной сфере, его поддержал глава Актюбинской области Казахстана Бердыбек Сапарбаев и руководитель «Беллегпрома» Николай Ефимчик.

    Глава области напомнил, что транспортное сотрудничество между странами Европы выражается в создании международной транспортной магистрали Западная Европа — Западный Китай. Берг подчеркнул:

    «Магистраль должна стать зеленым коридором с постоянным зеленым светом для предпринимателей Европы и Азии».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург #берг
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