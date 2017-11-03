Водитель «Оки» скончался на месте ДТП с участием двух грузовиков в Оренбуржье

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Оренбург, 3 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и двух грузовиков случилось сегодня в Оренбургской области, один человек погиб на месте.

По информации «Ria56.ru», происшествие зафиксировано на 31 километре трассы Оренбург — Илек. Автомобиль марки «Ока» столкнулся с двумя грузовыми транспортными средствами. Водитель легковой машины получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте ДТП до приезда сотрудников скорой помощи. Транспортное средство получило серьезные механические повреждения.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники охраны правопорядка, они проводят проверку и выясняют обстоятельства и причины смертельного ДТП.