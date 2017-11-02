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Водитель ВАЗа сбил пешехода в Оренбурге
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    Водитель ВАЗа сбил пешехода в Оренбурге

    9:32  2 Ноября 2017
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    Водитель ВАЗа сбил пешехода в Оренбурге

    Оренбург, 2 ноября. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 сбил пешехода на Пролетарской улице в Оренбурге. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 1 ноября.

    По предварительным данным, 45-летняя жительница Оренбурга переходила проезжую часть в неустановленном месте. Как сообщает пресс-служба управления МВАД России по Оренбургской области, пострадавшая была госпитализирована в больницу. Она получила травмы: сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра.

    Ранее сообщалось, что водитель отечественного автомобиля допустил наезд на пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло на третьем километре автодороги «подъезд к поселку Молодежный» от трассы Оренбург — Самара.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #авария #оренбург
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