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Общество
Предприятие в Оренбуржье заплатит 1 млн рублей за незаконную добычу воды
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    Предприятие в Оренбуржье заплатит 1 млн рублей за незаконную добычу воды

    16:23  1 Ноября 2017
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    Предприятие в Оренбуржье заплатит 1 млн рублей за незаконную добычу воды

    Оренбург, 1 ноября. Предприятие в Оренбургской области осуществляло незаконный забор воды. Организация заплатит один млн рублей за незаконное пользование водными ресурсами.

    Орская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила нарушения требований водного законодательства в деятельности одной организации. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Оренбургской области, предприятие забирало воду на реке Кумак в Ясненском районе без специального разрешения в период с апреля по август этого года.

    Специалисты оценили ущерб, который причинило предприятие. Суд удовлетворил требования прокурора, который обратился с иском к организации о взыскании денежных средств. Решение суда в законную силу не вступило.

    Автор: Дарья Смолина
    #оренбургская область #кумак
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