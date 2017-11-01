Предприятие в Оренбуржье заплатит 1 млн рублей за незаконную добычу воды

В Избранное

Оренбург, 1 ноября. Предприятие в Оренбургской области осуществляло незаконный забор воды. Организация заплатит один млн рублей за незаконное пользование водными ресурсами.

Орская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила нарушения требований водного законодательства в деятельности одной организации. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Оренбургской области, предприятие забирало воду на реке Кумак в Ясненском районе без специального разрешения в период с апреля по август этого года.

Специалисты оценили ущерб, который причинило предприятие. Суд удовлетворил требования прокурора, который обратился с иском к организации о взыскании денежных средств. Решение суда в законную силу не вступило.