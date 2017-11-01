Ремонт дорог в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» завершен в Оренбуржье

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Оренбург, 1 ноября. Ремонт дорог в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» завершился в Оренбургской области. В эксплуатацию введено примерно 97 км автодорог регионального и местного значения.

В Оренбурге отремонтировали около 40 км дороги, в области — 56,8 км. Программа «Безопасные и качественные дороги» занималась не только ремонтом дорожного покрытия, но и созданием инфраструктуры. Таким образом, установили 146 светофоров, два комплекса фотовидеофиксации, более 140 новых знаков и другое.

Кроме ремонта дорог, была создана новая автодорога — 750-ти метровый участок на улице Транспортной, которая соединяет две улицы. Как сообщает пресс-служба администрации Оренбургской области, новая дорога сможет разгрузить транспортный поток в час пик.