Оренбургская область расширит сотрудничество с Южной Кореей в нефтегазовой сфере

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Оренбург, 31 октября. Сотрудничество в сфере нефти и газа обсудили на встрече делегации Южной Кореи с членами Правительства Оренбургской области.

Генеральный консул посольства Республики Корея в РФ Ким Се Ун на встрече, прошедшей во вторник, 31 октября, в Оренбурге заявил о заинтересованности в сотрудничестве с областью в нефтегазовой сфере, промышленности и сельском хозяйстве. ТАСС со ссылкой на слова генерального консула передает:

« Мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере нефти и газа и в других отраслях — в сельском хозяйстве и промышленности».

Также стороны во время встречи договорились об участии делегации Республика Корея в форуме «Оренбуржье — сердце Евразии».