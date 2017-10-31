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Оренбургская область расширит сотрудничество с Южной Кореей в нефтегазовой сфере
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    Оренбургская область расширит сотрудничество с Южной Кореей в нефтегазовой сфере

    20:27  31 Октября 2017
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    Оренбургская область расширит сотрудничество с Южной Кореей в нефтегазовой сфере

    Оренбург, 31 октября. Сотрудничество в сфере нефти и газа обсудили на встрече делегации Южной Кореи с членами Правительства Оренбургской области.

    Генеральный консул посольства Республики Корея в РФ Ким Се Ун на встрече, прошедшей во вторник, 31 октября, в Оренбурге заявил о заинтересованности в сотрудничестве с областью в нефтегазовой сфере, промышленности и сельском хозяйстве. ТАСС со ссылкой на слова генерального консула передает:

    « Мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере нефти и газа и в других отраслях — в сельском хозяйстве и промышленности».

    Также стороны во время встречи договорились об участии делегации Республика Корея в форуме «Оренбуржье — сердце Евразии».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
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