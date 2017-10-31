Оренбургский бизнесмен возместил государству 260 млн рублей за неуплату налогов

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Оренбург, 31 октября. Директор зерновой компании в Оренбургской области обвиняется в уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 182 миллионов рублей.

По информации пресс-службы СУ СК региона, учредитель и директор ООО «Зерновая Компания «Торговый Дом «Сакмара» в период с 2010 по 2012 год вносил ложные сведения в налоговые декларации, так бизнесмен пытался уменьшить размер налогов на добавленную стоимость. Следствие выяснило, что противозаконные действия злоумышленника причинили ущерб государственному бюджету на сумму свыше 182 миллионов рублей.

Во время следственной проверки и расследования дела мужчина с учетом штрафа и пенни выплатил почти 260 миллиона рублей, в связи с чем в отношении бизнесмена уголовное преследование по решению суда прекращено.