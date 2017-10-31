Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии обнаружила в Дейр эз-Зоре огромный склад ИГИЛ с похищенным зерном
Общество
Оренбургский бизнесмен возместил государству 260 млн рублей за неуплату налогов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Оренбургский бизнесмен возместил государству 260 млн рублей за неуплату налогов

    16:11  31 Октября 2017
    53

    Оренбургский бизнесмен возместил государству 260 млн рублей за неуплату налогов

    Оренбург, 31 октября. Директор зерновой компании в Оренбургской области обвиняется в уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 182 миллионов рублей.

    По информации пресс-службы СУ СК региона, учредитель и директор ООО «Зерновая Компания «Торговый Дом «Сакмара» в период с 2010 по 2012 год вносил ложные сведения в налоговые декларации, так бизнесмен пытался уменьшить размер налогов на добавленную стоимость. Следствие выяснило, что противозаконные действия злоумышленника причинили ущерб государственному бюджету на сумму свыше 182 миллионов рублей.

    Во время следственной проверки и расследования дела мужчина с учетом штрафа и пенни выплатил почти 260 миллиона рублей, в связи с чем в отношении бизнесмена уголовное преследование по решению суда прекращено.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        15:37   31 Октября 2017
        48
        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        13:53   31 Октября 2017
        961
        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        13:01   31 Октября 2017
        448
        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        10:55   31 Октября 2017
        608