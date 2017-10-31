Стало известно, какие улицы в Оренбурге останутся без электроэнергии

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Оренбург, 31 октября. Жители нескольких домов в Оренбурге останутся завтра без электроэнергии.

Как сообщают местные СМИ, отключение электроэнергии связано с ремонтом оборудования Оренбургских городских электрических сетей. Жители некоторых улиц города останутся без света завтра, 1 ноября, в период с десяти утра до пяти часов вечера. Неудобства коснутся улиц Салмышской в домах №12 и №39, Советской в домах № 3-7, в домах № 1а, №4 и №6 по улице Каширина и в доме №4, расположенном на улице Берёзка.

Кроме этого, завтра в период с десяти утра до пяти вечера отключение электроэнергии планируется в посёлках Кушкуль, Черноречье, Ивановка, Весенний, селе Городище, СНТ «Протопоповская роща».