Оренбургская таможня уничтожит подделки известных брендов на сумму 30 млн рублей

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Оренбург, 31 октября. Контрафактную партию товаров известных брендов выявила Оренбургская таможня.

Грузовики, следовавшие в Россию из Киргизии, пытались провезти в регион через пункт пропуска «Сагарчин» партию поддельной техники iPhone и Samsung, одежду и аксессуары известных мировых брендов, произведенных в Китае. Перевозчики предъявили документы во время проверки, но на них отсутствовали отметки таможни КНР, отмечает «Ria56.ru».

По подсчетам сотрудников таможни, контрафактный товар, если бы поступил в продажу, нанес потребителям ущерб в общей сумме около 30 миллионов рублей. Начальник Оренбургской таможни Владимир Кильдяшев подчеркнул, что контрафактный товар чаще всего определяется низким качеством материалов, использованных при изготовлении. Также шрифт и техника нанесения информации о производителе могут указать на подделку.