Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Вынесен приговор виновнику гибели вице-спикера Заксобрания Петербурга Солтана
Общество
Оренбургская таможня уничтожит подделки известных брендов на сумму 30 млн рублей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Оренбургская таможня уничтожит подделки известных брендов на сумму 30 млн рублей

    13:34  31 Октября 2017
    47

    Оренбургская таможня уничтожит подделки известных брендов на сумму 30 млн рублей

    Оренбург, 31 октября. Контрафактную партию товаров известных брендов выявила Оренбургская таможня.

    Грузовики, следовавшие в Россию из Киргизии, пытались провезти в регион через пункт пропуска «Сагарчин» партию поддельной техники iPhone и Samsung, одежду и аксессуары известных мировых брендов, произведенных в Китае. Перевозчики предъявили документы во время проверки, но на них отсутствовали отметки таможни КНР, отмечает «Ria56.ru».

    По подсчетам сотрудников таможни, контрафактный товар, если бы поступил в продажу, нанес потребителям ущерб в общей сумме около 30 миллионов рублей. Начальник Оренбургской таможни Владимир Кильдяшев подчеркнул, что контрафактный товар чаще всего определяется низким качеством материалов, использованных при изготовлении. Также шрифт и техника нанесения информации о производителе могут указать на подделку.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #таможня #оренбург
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        13:01   31 Октября 2017
        174
        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        10:55   31 Октября 2017
        379
        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        8:55   31 Октября 2017
        1565
        За выход из-под ареста Манафорта суд назначил сумму в $10 млн, за Гейтса — $5 млн

        За выход из-под ареста Манафорта суд назначил сумму в $10 млн, за Гейтса — $5 млн

        7:52   31 Октября 2017
        184