Обманувший инвесторов на 178 млн рублей бизнесмен из Оренбурга отправится в колонию

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Оренбург, 31 октября. Директор строительной фирмы в Оренбурге приговорен к четырем годам колонии за мошенничество в особо крупных размерах.

По информации прокуратуры Оренбургской области, злоумышленник, создавший в 2008 году строительную фирму, разместил объявление о строительстве коммерческого здания по низкой стоимости за один квадратный метр, что привлекло инвесторов. Также застройщик обещал выполнить частичную внутреннюю отделку офисов. В соответствии с проектной документацией, здание должно было быть введено в эксплуатацию во втором квартале 2011 года, но 35 коммерсантов, заключивших договор с застройщиком и перечисливших свыше 178 млн рублей, оказались обманутыми мошенником.

По решению суда мужчина, обвиняемый в мошенничестве, приговорен к лишению свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме этого, суд лишил его права заниматься предпринимательской деятельностью сроком в течение двух лет.