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Трассы Оренбургской области станут опасными из-за тумана
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    Трассы Оренбургской области станут опасными из-за тумана

    9:57  31 Октября 2017  /обновлено: 9:57  31 Октября 2017
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    Трассы Оренбургской области станут опасными из-за тумана

    Оренбург, 31 октября. Ухудшение видимости на дорогах ожидается сегодня в Оренбургской области, синоптики прогнозируют утренний туман на территории всего региона.

    По сообщению Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 31 октября, ожидается изменение погодных условий днем и в утреннее время суток. На территории восточной части области синоптики обещают туман, видимость составит не более 500 метров.

    Сотрудники МЧС просят водителей быть внимательнее на дорогах во время управления транспортным средством и предупреждают о соблюдении скоростного режима в условиях плохой видимости.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург #туман
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