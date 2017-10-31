Трассы Оренбургской области станут опасными из-за тумана

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Оренбург, 31 октября. Ухудшение видимости на дорогах ожидается сегодня в Оренбургской области, синоптики прогнозируют утренний туман на территории всего региона.

По сообщению Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 31 октября, ожидается изменение погодных условий днем и в утреннее время суток. На территории восточной части области синоптики обещают туман, видимость составит не более 500 метров.

Сотрудники МЧС просят водителей быть внимательнее на дорогах во время управления транспортным средством и предупреждают о соблюдении скоростного режима в условиях плохой видимости.