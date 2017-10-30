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Происшествия
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Происшествия
Машинист в Оренбургской области погиб, упав на ковш эскалатора
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    Машинист в Оренбургской области погиб, упав на ковш эскалатора

    19:19  30 Октября 2017
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    Машинист в Оренбургской области погиб, упав на ковш эскалатора

    Оренбург, 30 октября. Работник предприятия в Оренбургской области упал на ковш экскаватора и от полученных травм скончался.

    Трагический инцидент произошел в пятницу, 27 октября, в утреннее время суток вблизи поселка Переволоцкий. 33-летний работник подрядной организации упал на металлический ковш экскаватора. Пострадавшего незамедлительно госпитализировали, но сотрудникам скорой помощи спасти его не удалось.

    Известно, что мужчина работал в бригаде, насчитывавшей четыре человека. Рабочие занимались монтажом фундаментных бетонных блоков для опоры ЛЭП на глубине от трех до четырех метров, сообщает Newinform.ru. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка выясняют, нарушались ли правила безопасности при работе с техникой.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
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