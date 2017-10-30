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Происшествия
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Происшествия
Десятилетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в Оренбургской области
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    Десятилетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в Оренбургской области

    18:20  30 Октября 2017
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    Десятилетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в Оренбургской области

    Оренбург, 30 октября. Пожар произошел в частном доме в Оренбургской области: десятилетний мальчик погиб, его бабушка находится в больнице с ожогами. 

    Как сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области, возгорание произошло в Асекеевском районе на станции Филипповка. По предварительным данным известно, что 81-летняя пожилая женщина смогла выбраться из огня, она получила травмы и ожоги второй и третьей степени тяжести. Десятилетний мальчик погиб при пожаре, спасатели обнаружили его тело после тушения огня.

    На данный момент выясняются причины пожара, следователи проводят проверку, нет ли косвенной вины органов опеки и учреждений здравоохранения в том, что ребенок находился в заведомой опасности, так как мать мальчика находится в настоящее время тюрьме.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пожар #оренбург
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