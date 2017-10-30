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Общество
Пропавшая пенсионерка из Оренбургской области найдена мертвой
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    Пропавшая пенсионерка из Оренбургской области найдена мертвой

    17:29  30 Октября 2017
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    Пропавшая пенсионерка из Оренбургской области найдена мертвой

    Оренбург, 30 октября. Пропавшую пожилую женщину нашли мертвой в Оренбургской области спустя сутки поисков.

    Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сегодня, 30 октября, днем были объявлены поиски 81-летней женщины, которая накануне, 29 октября, ушла из дома и не вернулась. Инцидент произошел в селе Буренино в Оренбургской области. На поиски пропавшей пенсионерки отправились 80 человек, среди которых были волонтеры, полицейские и сотрудники МЧС.

    К настоящему времени известно, что поиски прекращены, так как тело пожилой местной жительницы найдено без признаков жизни, о причинах смерти не сообщается.

    Напомним, ранее сообщалось о ДТП в Оренбургской области: иномарка сбила трех пешеходов, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
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