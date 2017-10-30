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Рабочему из Орска оторвало руку на производстве
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    Рабочему из Орска оторвало руку на производстве

    15:35  30 Октября 2017
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    Рабочему из Орска оторвало руку на производстве

    Орск, 30 октября. Рабочему оторвало руку на шлакоотвале бывшего никелевого комбината в Оренбургской области.

    Страшный инцидент произошел в Орске в Оренбургской области, 31-летний рабочий получил серьезную травму, и в состоянии шока незамедлительно был госпитализирован в медицинское учреждение, сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.

    Мужчине, работавшем на шлакоотвале бывшего никелевого комбината ОАО «Никелькомбинат», оторвало правую руку. По предварительной версии, он получил травму из-за того, что рукав рабочей одежды замотало под шкив транспортной ленты во время погрузки шлака. Следствие проводит проверку по факту трагического инцидента, после чего будет принято правовое решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #орск
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