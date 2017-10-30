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Оренбург, 30 октября. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три пешехода, случилось накануне ночью в Оренбургской области.

По информации пресс-службы УМВД региона, происшествие случилось сегодня ночью 272 километре трассы Оренбург — Орск. По предварительной информации известно, легковой автомобиль марки Volkswagen под управлением 27-летнего водителя допустил наезд на 40-летнюю и 30-летнюю женщин и 31-летнего мужчину. Пешеходы шли по дороге навстречу движению автомобиля без светоотражающих элементов на одежде.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, ушибы и ссадины. Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили их в больницу в городе Орске. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сотрудники охраны правопорядка выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. После проверки будет вынесено процессуальное решение.