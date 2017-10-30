Водитель ударил себя в грудь ножом на глазах у полицейских в Оренбургской области

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Оренбург, 30 октября. Мужчина после просьбы сотрудников Госавтоинспекции предъявить документы ударил себя ножом в грудь в Оренбургской области.

Инцидент произошел на автомобильной дороге рядом с Орском. Сотрудники ГИБДД остановили машину и попросили водителя предъявить документы. В этот момент мужчина взял в руки нож и ударил себя им в грудь, сообщает Ria56.ru со ссылкой на региональное УМВД.

Сотрудники охраны правопорядка незамедлительно оказали мужчине медицинскую помощь и вызвали врачей. Позже было установлено, что житель Оренбурга находился в состоянии алкогольного опьянения, следовательно, не имел права садиться за руль транспортного средства. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.