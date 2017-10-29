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«Оренбург» выиграл у «Спартака-2» со счетом 2:1
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    «Оренбург» выиграл у «Спартака-2» со счетом 2:1

    23:18  29 Октября 2017
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    «Оренбург» выиграл у «Спартака-2» со счетом 2:1

    Оренбург, 29 октября. Футбольный клуб «Оренбург» выиграл у «Спартака-2» со счетом 2:1 в матче 20-го тура первенства ФНЛ.

    В конце первого тайма Дмитрий Андреев – игрок «Оренбурга» — открыл счет в матче. Во втором тайме отличился игрок «Спартака-2» Владислав Пантелеев, который сравнял счет встречи на 61-й минуте. Спустя 13 минут дубль оформил Дмитрий Андреев, который и привел свою команду к победе. В этом матче судья Сергей Куликов пять раз доставал желтую карточку: у «Оренбурга» ее получили Артем Попов, Игорь Удалый и Дмитрий Ефремов, у москвичей отличились Данил Полубояринов и Силванус Нимели.

    «Оренбург» занимает на данный момент третьем место, он отстает от лидера турнирной таблицы — «Енисея» — на девять очков. Следующая игра у футболистов «Оренбурга» пройдет в Калининграде, где они сыграют с «Балтикой». В последней встрече победа была за командой из Калининграда, Дмитрий Скопинцев забил единственный гол на 88-й минуте матча.

    Автор: Дарья Смолина
    #футбол #оренбург #фнл #фк оренбург
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