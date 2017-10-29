В Избранное

Оренбург, 29 октября. Футбольный клуб «Оренбург» выиграл у «Спартака-2» со счетом 2:1 в матче 20-го тура первенства ФНЛ.

В конце первого тайма Дмитрий Андреев – игрок «Оренбурга» — открыл счет в матче. Во втором тайме отличился игрок «Спартака-2» Владислав Пантелеев, который сравнял счет встречи на 61-й минуте. Спустя 13 минут дубль оформил Дмитрий Андреев, который и привел свою команду к победе. В этом матче судья Сергей Куликов пять раз доставал желтую карточку: у «Оренбурга» ее получили Артем Попов, Игорь Удалый и Дмитрий Ефремов, у москвичей отличились Данил Полубояринов и Силванус Нимели.

«Оренбург» занимает на данный момент третьем место, он отстает от лидера турнирной таблицы — «Енисея» — на девять очков. Следующая игра у футболистов «Оренбурга» пройдет в Калининграде, где они сыграют с «Балтикой». В последней встрече победа была за командой из Калининграда, Дмитрий Скопинцев забил единственный гол на 88-й минуте матча.