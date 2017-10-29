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Происшествия
Аварию на газопроводе устранили в Оренбургской области
Происшествия
Аварию на газопроводе устранили в Оренбургской области
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    Аварию на газопроводе устранили в Оренбургской области

    17:43  29 Октября 2017
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    Аварию на газопроводе устранили в Оренбургской области

    Оренбург, 29 октября. Авария на газопроводе произошла в поселке Берды Оренбургской области вечером 28 октября. Ее последствия были устранены.

    Как сообщает «Вестирама.ру» со ссылкой на ГУ МЧС России по Оренбургской области, газовые службы ликвидировали последствия чрезвычайного происшествия: газоснабжение в поселке Берды восстановлено. Информацией об аварии делились очевидцы на своих страницах в социальных сетях.

    Также напомним, что аварийное отключение теплоносителя произошло на улице Космическая в Оренбурге днем 27 октября. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области, четыре дома попали под отключение теплоснабжения. В полночь работы были завершены, и система теплоснабжения работала в штатном режиме.

    Автор: Дарья Смолина
    #авария #оренбург #оренбургскаяобласть
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