Аварию на газопроводе устранили в Оренбургской области

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Оренбург, 29 октября. Авария на газопроводе произошла в поселке Берды Оренбургской области вечером 28 октября. Ее последствия были устранены.

Как сообщает «Вестирама.ру» со ссылкой на ГУ МЧС России по Оренбургской области, газовые службы ликвидировали последствия чрезвычайного происшествия: газоснабжение в поселке Берды восстановлено. Информацией об аварии делились очевидцы на своих страницах в социальных сетях.

Также напомним, что аварийное отключение теплоносителя произошло на улице Космическая в Оренбурге днем 27 октября. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области, четыре дома попали под отключение теплоснабжения. В полночь работы были завершены, и система теплоснабжения работала в штатном режиме.